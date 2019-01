Stam met PEC onderuit bij Bosz

Bosz had al zijn kanonnen opgesteld tegen Stam. Duits internationals als Kevin Volland, Julian Brandt, de grote belofte Kai Havertz én voormalig Ajax-target Leon Bailey startten allemaal, want ook Bosz hervat volgende week zaterdag de competitie met de nummer 9 van de Bundesliga. Dan wacht direct een kraker: nummer 3 Borussia Mönchengladbach komt op bezoek in de BayArena.

Elbers redt eer

PEC hield een half uur lang keurig stand in het Ulrich-Haberland-stadionnetje, direct grenzend aan het indrukwekkende nieuwe thuis van Bosz. Daarna waren twee razendsnelle aanvallen, met hoofdrollen voor Brandt en met Volland (1-0) en Bailey (2-0) als eindstation, de Zwollenaren kort achter elkaar te machtig. Een kwartier voor tijd maakte Bailey er ook nog 3-0 van. Vlak voor tijd redde invaller Stanley Elbers de eer: 3-1.

Het PEC van Stam, die zich continu liet horen, liet nu al tekenen van progressie zien, door het met veel arbeid compact te houden en niet veel grote kansen weg te geven. Al creëerde het zelf op de eretreffer van Elbers en de twee kleine kansjes voor Lennart Thy en Vito van Crooij in de beginfase na nog niets tegen de Bundesliga-gigant.

Basiself

Stam liet in Leverkusen zijn winterse aanwinsten Thy en Pelle Clement direct starten in zijn beoogde basiself. Daarin stonden ook doelman Mickey van der Hart en rechtsback Ruben Ligeon. Zij vervangen op zijn minst tegen Feyenoord de geschorsten Diederik Boer en Kingsley Ehizibue, al werd de geblesseerde Ligeon vervangen door Gustavo Hamer.

Ondanks dat er op trainingskamp in Spanje ook niet gewonnen werd van 1. FC Nürnberg (1-1), lijkt PEC in alles de winterstop beter uit te komen dan dat de ploeg er in is gegaan.

Bayer Leverkusen: Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Aranguiz, Havertz, Brandt; Bellarabi, Volland, Bailey.

PEC Zwolle: Van der Hart; Ligeon, Lam, Van Polen, Paal; Bouy, Clement, Namli; Van Crooij, Thy, Van Duinen.