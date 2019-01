IJzersterke Nuis uit uitslag geschrapt

De schaatser van Jumbo-Visma leek vrijdag de 1000 meter te winnen en op die manier de leiding over te nemen van Kai Verbij, maar omdat Nuis tijdens zijn race een blokje aantikte werd hij gediskwalificeerd en kan hij de Europese titel vergeten.

Regerend kampioen Verbij, die eerder op de dag de 500 meter won, was op de buitenbaan van Collalbo de eerste die het baanrecord van de Amerikaan Shani Davis (1.09,26) uit de boeken reed. Hij noteerde een prachtige tijd van 1.08,97, maar Nuis dook daar een rit later direct onder door met 1.08,38. Zijn tijd bleef echter niet staan. Nuis’ teamgenoot Thomas Krol zag zijn kansen op een podiumplaats eveneens in rook opgaan door een harde val.

De Rus Victor Lobas (1.09,80) werd tweede achter Verbij, vóór de Noor Havard Lorentzen (1.09,88). Verbij heeft in het klassement een voorsprong van 0,805 op Lorentzen. Diens landgenoot Henrik Rukke staat derde op 0,930.

Bekijk ook: Verbij start jacht op titelprolongatie sterk

Bekijk hier het volledige programma van het EK allround en sprint.