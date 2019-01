Düsseldorf neemt na dit seizoen afscheid van coach

De 65-jarige coach kwam in het Spaanse Marbella niet tot een akkoord met de Bundesliga-club om zijn aflopende contract te verlengen. Funkel leidde Düsseldorf vorig seizoen naar het hoogste niveau in Duitsland.

Degradatie

Dit jaar moet Funkel, die sinds 2016 werkzaam is in Düsseldorf, zijn ploeg behoeden voor degradatie. Met een 3-3 tegen Bayern München en een 2-1 zege op Borussia Dortmund boekte Fortuna aansprekende resultaten. Na de eerste seizoenshelft staat de club boven de streep, op de veertiende plaats.

Op trainingskamp in Marbella gingen Funkel en de clubleiding om tafel om te praten over het contract. „We kwamen er echter niet uit en zijn samen overeengekomen dat onze wegen gaan scheiden. Voor nu willen we ons focussen op de degradatiestrijd”, aldus voorzitter Robert Schäfer.