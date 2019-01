Nuis woest op jurylid na diskwalificatie

De olympisch en wereldkampioen op deze afstand tikte na de start bij het nemen van de eerste binnenbocht een blokje weg. Dat is reglementair verboden. De jury besloot na een grondige bestudering van de tv-beelden Nuis uit de uitslag te schrappen.

Door het wegvallen van Nuis, die finishte in een baanrecord van 1.08,38, won Kai Verbij de 1000 meter. Hij reed een tijd van 1.08,97. Verbij schreef eerder op vrijdag ook de 500 meter op zijn naam.

De emoties liepen hoog op bij Kjeld Nuis. Ⓒ screenshot

Nuis was na afloop witheet en belandde in een verhitte discussie met een jurylid. „Ik heb geen centimeter afgesneden”, foeterde hij. Toen Nuis door had dat zijn protest weinig effect sorteerde, gaf hij de scheidsrechter een hand en nam hij cynisch afscheid met de woorden: „Bedankt, bedankt voor alles...”

Voordat Nuis boos wegbeende, kijk hij nog even zichtbaar geïrriteerd naar de pas van het jurylid om diens naam te achterhalen. Woedend stapte Nuis vervolgens op de racefiets om zijn hotel op te zoeken.