Italië na teleurstellend gelijkspel op weg naar Nederlands elftal

Roberto Mancini ziet Italié teleustellend gelijkspelen tegen Bosnië en Herzegovina. Ⓒ REUTERS

De Italiaanse voetballers stappen met een gelijkspel op zak in het vliegtuig naar Nederland voor de tweede wedstrijd in de Nations League van maandag. Het elftal van Roberto Mancini verspeelde vrijdag in Florence verrassend twee punten tegen Bosnië en Herzegovina: 1-1.