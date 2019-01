Schulting moeiteloos verder op alle afstanden EK shorttrack

De regerend olympisch kampioen op de 1000 meter bereikte op zowel de 500 meter, de 1000 meter als de 1500 meter de volgende ronde.

Schulting eindigde vrijdagavond in de voorronden van de kilometer als eerste in haar heat. De 21-jarige Friezin bleef in Sportboulevard Dordrecht de Hongaarse Sara Luca Bacskai voor. De kwartfinales van de 1000 meter staan zondag op het programma. Eerder op de dag, in het ochtendprogramma, finishte Schulting ook op de 1500 en 500 meter als eerste in haar serie.

Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven, de twee andere Nederlandse deelneemsters, kwalificeerden zich op alle drie de afstanden eveneens voor de volgende ronde. Het EK voor de vrouwen gaat zaterdag verder met de halve finales en finales van de 1500 en 500 meter.