Schulting: ’Schaatsen voor Sjinkie’

,,Het was een enorme klap toen we het slechte nieuws hoorden. We hebben toen de koppen bij elkaar gestoken en gezegd dat we schaatsen voor Sjinkie. Hij zou het ook niet anders willen.”

De 21-jarige Friezin plaatste zich voor alle afstanden (500, 1000 en 1500 meter) voor het finaleweekend, net als Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven. Tevens kwalificeerde ’Suus’ zich met van Ruijven en Tineke den Dulk voor de halve finale van de relay.

Knegt liep donderdagochtend ernstige brandwonden op toen hij een houtkachel aanstak. Hij ligt zeker nog zes weken in het Martini-ziekenhuis in Groningen.

