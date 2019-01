Guardado zit Ajax dwars bij transfer

En daar had de jonge aanvaller zo zijn redenen voor, legt hij uit aan het Mexicaanse TDN. Dat een voormalig PSV-speler daar speelt én landgenoot is, gaf misschien zelfs wel de doorslag. „Betis is een grote club. De aanwezigheid van Andrés Guardado heeft meegespeeld.”

Lainez vervolgt: „Ik ga vechten om naam te maken en belangrijke prijzen te winnen. Ik wil mezelf ontwikkelen en zoveel mogelijk winnen met Betis. Het is een geweldige club met topspelers.”

Lainez geldt als een van de grootste talenten van Zuid- en Midden-Amerika en wordt ook wel de Mexicaanse Messi genoemd. Hij heeft een contract tot 2024 getekend bij Betis.

Ajax had al een akkoord met Club America over de transfersom van Lainez, maar Betis kwam op het laatste moment met een gelijkwaardig bod aanzetten, waarna de aanvaller voor een avontuur bij de nummer zes van La Liga heeft gekozen.