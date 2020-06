Royal Antwerp beloont trouwe fans met plek op shirt

Supporters die een seizoenkaart nemen voor het voetbaljaar 2020-2021, krijgen een plekje op het rode shirt van ’The Great Old’. De rugnummers van de spelers komen te bestaan uit fotootjes van alle seizoenkaarthouders.

„De Bosuil mist jullie en jullie missen de Bosuil. Hoe lang nog? Daar hebben we vandaag helaas nog geen antwoord op”, aldus Antwerp in een bericht aan de supporters, die vanaf vrijdag hun abonnement op thuiswedstrijden van de club kunnen verlengen. Net als in Nederland is het ook in België onduidelijk wanneer er weer supporters in de voetbalstadions mogen komen.

Hoewel de Belgische competitie is beëindigd, speelt Antwerp (dat als vierde eindigde) op 1 augustus in Brussel nog wel de bekerfinale tegen kampioen Club Brugge. Publiek is niet welkom in het Koning Boudewijn-stadion.