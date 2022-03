Oranje baadt in luxe op WK

Voetbal

Borussia Dortmund vreest nieuwe blessure sterspeler Haaland

Borussia Dortmund vreest dat topspits Erling Haaland weer geblesseerd is. Coach Marco Rose heeft in ieder geval grote twijfels of hij de Noor zaterdag kan opstellen in de belangrijke wedstrijd tegen RB Leipzig. „Hij is een groot vraagteken. Zijn voet staat helemaal krom en de enkel is zeer gezwollen...