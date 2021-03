Max Verstappen: ‘Jammer, maar ook positieve punten’

In een nek-aan-nek-gevecht met Lewis Hamilton leek Verstappen de zege nog te pakken, maar nadat hij wijd ging in bocht 4 kreeg hij de opdracht om de Brit de leiding weer terug te geven. ,,Het is jammer, maar je moet ook de positieve punten zien. We konden echt het gevecht met ze aangaan. Dat is goed aan het begin van het seizoen.”

Verstappen had de nodige problemen onderweg, onder meer met het differentieel. ,,Ik weet niet precies wat er aan de hand was. Tijdens de race konden we het niet helemaal oplossen in de langzame bochten. Ik ben wel blij dat we gefinisht zijn en goede punten hebben gescoord.”

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton won voor het eerst sinds 2015 de openingsrace. ,,Het was zo moeilijk”, aldus de Engelsman. ,,We stopten vroeg, wisten dat het moeilijk zou worden om Max te coveren. We moesten iets speciaals uit de kast halen. Max laat zien dat we er alles aan moeten doen, maar ik houd van die uitdaging.”