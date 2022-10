Thomas keert terug bij PEC Zwolle: ’Hij heeft een fantastische geschiedenis hier’

De middenvelder is inmiddels bijna volledig hersteld van een knieblessure en staat weer op het trainingsveld. De Nieuw-Zeelander is blij terug te keren in Zwolle: ,,Bij PEC Zwolle heb ik de mooiste dag uit mijn voetballoopbaan beleefd, maar niet alleen dat. Aan deze club heb ik veel te danken. Zij gaven mij bijna tien jaar geleden de kans om in Europa profvoetbal te spelen. Zwolle voelt voor mij en mijn gezin dan ook als thuis. Na ook een hele mooie periode in Eindhoven met ups en downs voel ik me sterker dan ooit en heb ik heel veel zin om weer te voetballen.”

Zwolle dolblij

Technisch directeur Marcel Boudesteyn denkt dat PEC Zwolle een goede slag heeft geslagen met het vastleggen van Thomas: ,,Ryan heeft hier natuurlijk een fantastische geschiedenis. Dat hij nu terugkeert is voor ons op meerdere fronten heel goed nieuws. Met Ryan hebben we een sterke en inmiddels zeer ervaren speler aan onze selectie toegevoegd die logischerwijs van grote waarde kan gaan zijn op ons middenveld. Met zijn 27 jaar liggen er bovendien nog veel mooie voetbaljaren in het verschiet. Ryan heeft in Eindhoven een lange revalidatie achter de rug en traint inmiddels alweer op het veld. Ik heb goede hoop dat hij nog voor het einde van dit jaar kan aansluiten bij de selectie. Tot slot wens ik Ryan welkom thuis in Zwolle en veel succes de komende maanden.”