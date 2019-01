Rutten neemt altijd op voor FC Twente

„Het is geen betaalde functie – dat wil ik niet bij de club van mijn hart – en ik ben er niet lijfelijk aanwezig, maar als men mij belt, dan neem ik wel op, ja”, verklaarde Rutten tijdens het trainingskamp met zijn nieuwe club in het Spaanse La Manga.

Overigens is Rutten in eerste instantie weldegelijk benaderd voor een betaalde functie. Rvc-voorzitter Dennis Schipper en toenmalig algemeen directeur Erik Velderman reisden vorig jaar naar Israël om Rutten te verleiden als technische beleidsbepaler het beleid bij FC Twente uit te gaan zetten, maar kregen nul op het rekest. De adviseursfunctie van Rutten is toen als afgeleide van het oorspronkelijke doel in het leven geroepen.