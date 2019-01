Foto bewijst terechte diskwalificatie Nuis

Samen met de rest van de Nederlandse delegatie voelde Nuis zich groot onrecht aangedaan. Hij hield bij hoog en bij laag vol dat hij op de kilometer in de bocht de rode lijn niet had overschreden. Beelden van een fotograaf wezen echter ontegenzeggelijk uit dat Nuis wel degelijk in de fout was gegaan en terecht een DQ achter zijn naam kreeg.

Bekijk ook: IJzersterke Nuis uit uitslag geschrapt

Protest - hoe zinloos achteraf gezien ook - tegen de beslissing van de Nederlandse scheidsrechter Berri de Jonge bleek om curieuze redenen niet mogelijk. Volgens de reglementen kan er binnen dertig minuten na afloop van de wedstrijd bezwaar worden gemaakt tegen een beslissing. De Nederlandse delegatie diende om 16.39 uur het protest in. Dat werd door De Jonge evenwel niet ontvankelijk verklaard. Volgens hem was de wedstrijd om 16.00 uur afgelopen en niet (conform de reglementen van de Internationale Schaats Unie) op het moment van aanvang van de ceremonie protocollaire. Die begon om 16.11 uur.

Samen met de valpartij van Thomas Krol wierp het incident een slagschaduw over de wedstrijd. Titelverdediger Kai Verbij was de lachende derde. De sprinter van Team Reggeborgh vond zijn naam na twee afstanden ineens terug op de eerste plaats, een plek die aanvankelijk door Nuis was ingenomen. Veel compassie met zijn plots weggevallen landgenoot én naaste concurrent toonde hij niet. „Regels zijn nu eenmaal regels.”