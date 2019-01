Ten Hag overtuigd van titelkansen Ajax

Door de komst van Lisandro Magallan (l.) kan Ajax een vertrek van Maximilian Wöber naar Sevilla opvangen. Ⓒ PRO SHOTS & HOLLANDSE HOOGTE

ORLANDO - Het kan in Florida, The Sunshine State, haast niet anders. Maar Erik ten Hag ziet de tweede seizoenshelft zonnig tegemoet. „Het elftal staat op dit moment”, constateert de trainer van Ajax in het schitterende Omni Orlando Resort at Championsgate.