Van Dijk is alle situaties de baas

Voor rust was de kritiek dat er veel balverlies werd geleden. Hoe kan het anders, gezien het moordende tempo, de kleine ruimtes en het gebrek aan tijd om te handelen. In deze wedstrijden zie je hoe het voetbal is geëvolueerd de laatste decennia.

Het is ook knap hoe Pep bereidheid heeft weten te kweken bij topspelers als de twee Silva’s, David en Bernardo, Agüero en Sané om alles voor elkaar over te hebben.

Het lukt City bijna altijd op hun manier, maar je houdt regelmatig je hart vast want ze kunnen echt niet verdedigen. Toen Liverpool druk ging zetten op jacht naar de gelijkmaker, raakte City totaal de weg kwijt en wist alleen Fernandinho nog wat te doen. Een fantastische middenvelder, die als Braziliaan natuurlijk goed kan voetballen, maar altijd controlerend blijft spelen, denken en vooruit verdedigt in een onvoorstelbaar hoog tempo. Gelukkig en terecht hield City stand, maar het had zomaar in een gelijkspel kunnen eindigen.

Liverpool heeft inmiddels ook een eigen gezicht onder Jürgen Klopp, maar toch paste hij zijn ploeg aan tegen City door te kiezen voor Milner, Henderson en Wijnaldum op het middenveld. De creativiteit ontbrak volledig in de middenlinie. Die drie voorin met Salah, Firmino en Mané zijn wel creatief en sterk in de omschakeling, maar brachten te weinig.

In tegenstelling tot Virgil van Dijk. Wat een rust straalt hij uit. Hij is alle situaties de baas, schat ze allemaal goed in, weet waar hij moet staan en waar de bal valt. Omdat hij het zo goed ziet, blijft hij rustig en is hij altijd op tijd. Daarbij is hij in de lucht niet te kloppen, heeft hij een geweldige uitstraling, met een blik dat hij alles in de hand heeft. Wat wel klopt. Intussen streept hij met zijn wreeftrap achteloos een bal over veertig meter.

Intussen blijf ik het ergste vrezen voor Manchester City in de eindfase van de Champions League. Eén slechte dag, een speler van Manchester City, die in balbezit minder uit de verf komt, kan de ploeg noodlottig worden. Ze zijn zo countergevoelig. Niet voor niets is het Guardiola na FC Barcelona niet meer gelukt de Europa Cup I te winnen of zelfs de finale te halen.

Mooi dat hij toch blijft vasthouden aan zijn visie en al het beschikbare kapitaal aanwendt voor een mooi voetbalproduct, een elftal dat een lust voor het oog is als je het ziet spelen. Hoe moeilijk dát valt te realiseren. Voor die houding verdient hij veel respect en hopelijk ook prijzen.