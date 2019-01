Ten Hag doet beroep op rvc Ajax

„Het is zo complex en er zijn bij Ajax zo veel mensen bij betrokken dat er een moment kan komen dat het tóch gaat gebeuren. Maar technisch gezien wil ik geen kwaliteitsspeler als Neres verliezen, omdat we hem nodig hebben.”

„In deze business kunnen er weleens botsende belangen zijn. De rvc moet daar hun verantwoordelijkheid in nemen. Als zij menen Neres te moeten verkopen, dan is dat hun keuze. Als het zou gebeuren, zal ik adviseren dat we een andere goede speler halen”, geeft Ten Hag het signaal af dat in Amsterdam álles moet wijken voor landstitel nummer 34.

