Transfernieuws op een rijtje: Groningen haalt duo

Woensdag 16 januari

FC Groningen heeft de selectie versterkt met twee aanvallers. Paul Gladon komt over van Wolverhampton Wanderers en Mo El Hankouri wordt overgenomen van Feyenoord. Maandag legde Groningen de Japanse middenvelder Ko Itakura al op huurbasis vast.

Dinsdag 15 januari

Vincent Vermeij maakt het seizoen af bij FC Den Bosch. De Brabanders huren de spits van Heracles Almelo.

PEC Zwolle heeft de Japanse verdediger Yuta Nakayama aangetrokken.De 21-jarige Aziaat komt over van het Japanse Kashiwa Reysol.

Fran Sol vertrekt bij Willem II. De Tilburgse club heeft met Dinamo Kiev een akkoord bereikt over de overgang van de Spaanse aanvaller. Volgens Willem II vliegt Sol dinsdag naar Kiev om zich medisch te laten keuren. Hij zal dan een contract tekenen bij de club uit Oekraïne.

Maandag 14 januari:

FC Groningen heeft met Ko Itakura een tweede Japanse speler binnen gehaald. De club heeft met Manchester City in grote lijnen een akkoord bereikt over de huur van de bijna 22-jarige speler.

Lennart Thy is per direct speler van PEC Zwolle. Thy tekent een contract voor anderhalf jaar in Zwolle.

Zaterdag 12 januari:

Ryan Babel gaat het komende half jaar voor het Londense Fulham spelen. De aanvaller wordt dinsdag gekeurd en zal daarna voor zes maanden gehuurd worden van het Turkse Besiktas.

Vincent Vermeij mag weg bij Heracles Almelo. De eredivisieclub uit Overijssel heeft de aanvaller toestemming geven te praten met een andere club. Hij is niet meegereisd met de selectie van coach Frank Wormuth naar Hannover voor de oefenwedstrijd op zondag tegen de plaatselijke Bundesligaclub.

Vermeij (24) speelt sinds 2016 voor Heracles. Hij kwam daarvoor uit voor De Graafschap. De club meldde niet met welke club Vermeij gaat onderhandelen.

Southampton neemt afscheid van zijn Italiaanse spits Manolo Gabbiadini . De 27-jarige aanvaller keert terug naar zijn vaderland en gaat voetballen voor Sampdoria. Bij die club uit de Serie A speelde hij eerder tussen 2013 en 2015.

Gabbiadini kwam in januari 2017 over van Napoli voor een slordige 16 miljoen euro en was anderhalf jaar een gewaardeerde kracht bij Southampton. Hij scoorde bijvoorbeeld twee keer in de finale van de League Cup in 2017 en hij maakte vorig seizoen de winnende treffer tegen Swansea City. Met die goal verzekerde Southampton zich van behoud in de Premier League.

Bas Kuipers heeft zijn winterse transfer afgerond. De 24-jarige verdediger verlaat ADO Den Haag en vervolgt zijn carrière bij de Roemeense nummer vijf FC Viitorul Constanta, opgericht door de Roemeense oud-international Gheorghe Hagi.

Vrijdag 11 januari:

Max Wöber heeft het trainingskamp van Ajax in de Verenigde Staten verlaten. De 20-jarige verdediger uit Oostenrijk verkast naar Sevilla. De verdediger kost de Spanjaarden 10,5 miljoen euro.

Sevilla haalt niet alleen Wöber, maar ook Munir El Haddadi op. De aanvaller zat op een dood spoor bij FC Barcelona. De Catalanen ontvangen ’slechts’ één miljoen euro voor de Spanjaard met Marokkaanse ouders.

Cesc Fàbregas vervolgt zijn loopbaan bij AS Monaco. De Spaanse middenvelder komt over van Chelsea, waar hij dit seizoen weinig speeltijd kreeg. Hij tekende een contract voor 3,5 jaar.

Willem II hoopt Renato Tapia op te halen bij Feyenoord. Volgens technisch directeur Martin van Geel van de Rotterdammers wil de club de middenvelder verhuren aan de Tilburgers.

Renato Tapia Ⓒ Hollandse Hoogte

SC Heerenveen raakt Morten Thorsby in de zomer na vijf seizoenen kwijt. De 22-jarige Noor verkast naar het Italiaanse Sampdoria.

Ajax is in de strijd om Diego Lainez afgetroefd door Real Betis. De ’Mexicaanse Messi’ leek op weg naar Amsterdam, maar op het laatste moment fietsten de Spanjaarden daar doorheen en hengelden de 18-jarige aanvaller binnen.

Donderdag 10 januari:

Ajax heeft een megabod van 43 miljoen euro ontvangen op David Neres . De Chinese club Guangzhou Evergrande wil de Braziliaanse aanvaller (21) per direct overnemen van de Amsterdammers.

Woensdag 9 januari:

Benjamin Pavard stapt na dit seizoen over van VfB Stuttgart naar Bayern München. De 22-jarige wereldkampioen tekent voor vijf seizoenen bij de Duitse ’Rekordmeister’.

ADO Den Haag lijkt afscheid te gaan nemen van Bas Kuipers . De 24-jarige verdediger heeft het trainingskamp in Turkije verlaten om een transfer naar een andere club rond te maken.

FC Utrecht heeft zich versterkt met Riechedly Bazoer . De 22-jarige middenvelder wordt door de club van Dick Advocaat voor een half seizoen gehuurd van VfL Wolfsburg.