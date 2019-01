Bertens maalt niet om etiket titelkandidaat

,,Ik voel me goed, maar ik heb wel twee pittige nederlagen achter de rug in Brisbane en in Sydney’’, zegt de Nederlandse nummer negen van de wereld. ,,Natuurlijk hakken die erin, verliezen is nooit leuk. Maar ik ga me hier gewoon goed voorbereiden op de eerste wedstrijd van maandag.’’

,,Natuurlijk is die halve finale in Sydney wat resultaat betreft prima’’, vervolgt Bertens. ,,Maar als je in de halve finale staat, wil je die ook winnen. Met 7-5 in de derde set verliezen is zuur, dan ben je er echt dichtbij.’’

Bertens speelt maandag in de eerste ronde tegen de Amerikaanse Alison Riske. ,,De loting is pittig, want er zijn heel veel meiden die goed spelen’’, vindt Bertens. ,,Het zal lastig worden, ze speelt vlak en aanvallend door de ballen snel te nemen. Maar ik heb nog nooit van haar verloren en voel me heel goed. Dus ik ben ook vol vertrouwen.’’

Bertens vindt het prima dat ze in Melbourne tot de titelkandidaten wordt gerekend. ,,Ik moet er gewoon voor gaan, zonder dat dit extra druk oplevert. Lukt het niet, dan lukt het niet. Maar ik wil er alles voor doen en ik heb het idee dat het nu meer mogelijk is dan vorig jaar.’’

