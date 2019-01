De spits van het Nederlands elftal dat in 1988 Europees kampioen werd is een groot fan van de filosofie van trainer Pep Guadiola van The Citizens, zo stelt hij in zijn column in De Telegraaf/Telesport.

„Respect voor Guardiola dat hij totaal geen concessies doet aan zijn voetbalfilosofie: hij wil het mooiste voetbal spelen, gebaseerd op balbezit, met offensieve intenties in hoog tempo en zo het publiek vermaken.”

Toch kan Kieft niet altijd genieten van het spel van de regerend landskampioen. „Het lukt City bijna altijd op hun manier, maar je houdt regelmatig je hart vast want ze kunnen echt niet verdedigen.”

Een eindzege in de Champions League wordt daarom ook lastig verwacht Kieft. „Ze zijn zo countergevoelig. Niet voor niets is het Guardiola na FC Barcelona niet meer gelukt de Europa Cup I te winnen of zelfs de finale te halen.”

