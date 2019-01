Ten Hag verklaart haast bij Ajacieden

„Ik denk dat ik nog steeds dezelfde trainer ben”, probeert hij dat aanvankelijk te bagatelliseren. „Een trainer die offensief denkt. De punten waarvan ik zei dat we die konden verbeteren, zijn opgepakt door de groep. We spelen dominant aanvallend, hebben gevarieerd aanvalsspel en zijn dynamisch. We staan compacter en zijn veel beter in de omschakeling”, legt hij liever de nadruk op het teamproces.

Kasper Dolberg pakt de bal op na een treffer. Ⓒ Hollandse Hoogte

De vraag of hij eerder naar zijn spelers had moeten luisteren, waardoor de achterstand van twee punten op PSV nu wellicht een voorsprong was geweest, beantwoordt hij met ’nee’. „Dat denk ik niet. Hoe verloopt zo’n proces? Je observeert eerst, maakt een analyse en er moet een relatie ontstaan. Van daaruit ga je werken. Je moet een basis hebben op relationeel niveau, maar ook qua voetbalfilosofie. Dan moet je elkaar ergens vinden. Als je een manager bent, is het je taak iedereen in zijn kracht te zetten: de spelers en staf.” Het resulteerde erin dat Ajax de laatste weken voor de winterstop uitstekend speelde. „Ik vind dat we een goede ontwikkeling hebben doorgemaakt.”

„De lat is hoger gelegd”, blikt hij terug, maar tevens vooruit. „Het is ook het uitgangspunt voor de komende maanden: constant op zoek zijn naar het maximale. Zes weken geleden hadden we nog tien doelpunten achterstand op PSV. Dat gat is gedicht door een stap in de mentaliteit. De spelers beseffen dat elk doelpunt voor of tegen telt. In de rust hebben we een aantal keren nieuwe doelstellingen geformuleerd en werd de bal na elke treffer razendsnel uit het doel gehaald.”

