Ajax-aankopen maken indruk in Amerika

„Beiden maken een goede indruk en bevestigen wat we in ze gezien hebben”, aldus de trainer van Ajax.

„Als je spelers scout, moet je ze je in je eigen ploeg voorstellen. Zeker bij een Zuid-Amerikaan (Magallan, red.), omdat ze toch een heel andere stijl van voetballen hebben. Bij Ajax willen we in balbezit van achteruit ’bouwen’. De eerste dagen onderstreept hij dat onze inschatting juist is geweest. Hij is comfortabel aan de bal, passt met twee benen in, zijn aannames zijn goed en hij heeft inzicht.”

Lisandro Magallan