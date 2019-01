Teleurstelling bij Ten Hag: ’Lainez past bij Ajax’

Bekijk ook: Ten Hag verklaart haast bij Ajacieden

„Teleurstellend”, aldus de coach. „Hij zou heel erg goed bij Ajax passen en een transfer was heel goed voor ons geweest en voor Diego zelf. We hebben veel energie in zijn komst gestoken en hadden de overtuiging dat hij de juiste speler was.”

Diego Lainez in actie namens Mexico. Ⓒ Hollandse Hoogte

Betis reisde af naar Mexico-Stad, Ajax bleef in Amsterdam. „Of we er nog meer energie in hadden kunnen stoppen? De afgelopen maanden zijn we continu in contact met Mexico geweest en daar ook veel fysiek aanwezig geweest. Zo’n transfer is zó complex en we schaken op zo veel borden. Heel goede spelers hebben meerdere keuzes en dat was bij Lainez helaas ook zo.”

