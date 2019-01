Wüst in tranen: ’Dat hoort gewoon niet’

Het was eigenlijk al een hele overwinning dat Ireen Wüst vrijdag in Collalbo in staat bleek om aan het EK allround te beginnen, zo zei ze aan het einde van de eerste dag. Terwijl ze in de warme beschutting van een tent langs de baan plaats nam tegenover journalisten, leken alle emoties er in één klap uit te komen. Wüst was ontroostbaar, huilde onbedaarlijk en moest haar relaas over de laatste minuten voor het toernooi een aantal malen onderbreken.

Halverwege het toernooi staat Wüst derde in het klassement. De eindzege lijkt Antoinette de Jong, glansrijk winnares op beide afstanden, niet meer te kunnen ontgaan. Wüst kon maar één ding concluderen. „Presteren tijdens een rouwproces is onmogelijk.”

Dat ze, na 2007 en 2011, in Collalbo voor de derde maal naast de Europese titel grijpt, was minder dan bijzaak. „Het gaat in het leven niet om schaatsen, maar om liefde en vriendschap. Ik ben heel dankbaar dat ik dat heb kunnen meemaken met Paulien, ook al duurde onze vriendschap veel te kort. Het is heel waardevol geweest om zo’n mooi mens van dichtbij te hebben meegemaakt. Dat is de reden waarom ik morgen gewoon van start ga. Zaterdag begint met de 1500 meter en dat is de mooiste afstand. Dat vond Paulien ook.”

Opgeven is geen optie, klonk het resoluut. „Paulien heeft ook tot het einde toe gevochten en alles gegeven. Dat wil ik dit EK ook doen.”

