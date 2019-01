AC Milan wil Oranje-international Danjuma

AC Milan meldde zich officieel bij Club Brugge voor de buitenspeler, bereidt volgens bronnen bij de Belgische topclub een bod voor en wil de jongeling per direct overnemen.

Duidelijk is wel dat Club Brugge niet staat te springen om Danjuma, die in de zomer van 2018 tekende, nu alweer van de hand te doen. Bij zijn competitiedebuut tegen KV Kortrijk scoorde de aanvaller direct twee keer, maar hij sprong nog meer in het oog door in de Champions League (schitterend) doel te treffen bij Atletico Madrid.

Danjuma, die 13 oktober 2018 als vervanger van Ryan Babel debuteerde in Oranje tegen Duitsland (3-0) en drie dagen later tegen België (1-1) scoorde bij zijn basisdebuut, staat bij Club Brugge tot de zomer van 2022 onder contract. Welk prijskaartje om zijn nek hangt en óf Club Brugge hem überhaupt wil verkopen, is niet bekend. Danjuma en zijn management Pro Athlete willen niet op de interesse van AC Milan reageren.