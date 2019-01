Eerste Divisie knalt weer van start

Er ligt direct een spectaculair vervolg in het verschiet voor de competitie die door de degradatie van gerenommeerde (Eredivisie-)clubs nog nooit zoveel cachet had. Wat tekende zich af in 2018 en wat heeft 2019 te bieden? Tijd voor een kijkje in de keuken.

Wie verzekert zich in de eerste speelronde van 2019 naast Sparta (winnaar eerste periodetitel) van de play-offs richting de Eredivisie? Winterkampioen FC Den Bosch is met twee punten voorsprong en een bezoek aan nummer voorlaatst FC Dordrecht de topfavoriet. Op het vinkentouw zitten - die andere verrassing - TOP Oss, en Roda JC.

De afgelopen seizoen gedegradeerde Limburgers kunnen hun wederopstanding na een moeizame start bekronen. Jong Ajax en Jong PSV maken op De Toekomst onderling uit wie eventueel nog meedingt naar die titel, waarbij de play-offplek overigens zal worden doorgeschoven richting het best geklasseerde niet-beloftenteam in de eindrangschikking. Alle tien de wedstrijden beginnen morgen om 14.30 uur.

