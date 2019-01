Amerikanen opperbest Down Under

De nummer 63 van de wereld greep de winnaarsbokaal in het toernooi van Auckland in Nieuw-Zeeland. Hij versloeg in de finale de Brit Cameron Norrie in twee sets: 6-2 6-4.

Zijn landgenote Sofia Kenin beleefde haar primeur in het Australische Hobart. De nummer 56 van de wereld rekende in de finale overtuigend af met de Slowaakse Anna Karolina Schmiedlova (6-3 6-0) en schreef voor het eerst in haar carrière een toernooi uit de WTA-tour op haar naam.