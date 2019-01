Uitblinksters in de modder

Nooit was haar tegenstand in eigen land zo groot. De onderlinge competitie maakt de honger van Marianne Vos naar een nieuwe Nederlandse titel veldrijden groter dan ooit. Waar Mathieu van der Poel internationaal alleen zijn concurrenten in de eerste ronde hoeft te duchten, lijkt de nationale titelstrijd bij de vrouwen morgen een spektakelstuk tot op de finishlijn te worden. „De uitdaging voor een nieuwe rood-wit-blauwe trui is heel groot”, erkent Vos.