Zorgen bij PSV-directeur: ’Er moet iets gebeuren’

Toon Gerbrands (r.): „De onderkant van de Eredivisie moet zich druk gaan maken.” Ⓒ VI Images / Jeroen Putmans

DOHA - De huidige ontwikkelingen in de Eredivisie baren Toon Gerbrands zorgen. De algemeen directeur van PSV denkt dat de huidige bureaucratie in voetballand op termijn voor nóg grotere verschillen kunnen zorgen tussen Ajax, PSV en de rest. „Ik denk dat er tussen nu en twee jaar een point of no return is”, stelt de ervaren voetbalbestuurder vast op de laatste dag van het trainingskamp in Doha.