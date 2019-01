Harde val Pozzovivo in Australië

De kleine Italiaan van Bahrain-Merida maakte tijdens een trainingsritje in Australië een harde klapper.

„Ik was aan het afdalen en reed ongeveer 70 kilometer per uur, maar vervolgens ging ik binnen slechts drie seconden van 70 naar 0 kilometer per uur...” , aldus de 36-jarige Pozzovivo tegenover Cyclingnews.

„Er was een hobbel in het wegdek, er was niets dat ik kon doen. Ik ben flink wat huid op mijn linkerarm en -been kwijt. Ik hoefde niet te worden gehecht, maar had wel veel pijn. De dokter maakte de wonden schoon en toen ging ik door met de rest van mijn ritje. Ik denk dat ik nog zo’n drie uur heb gefietst voordat ik weer terug was in het hotel.”

Domenico Pozzovivo toont zijn wonden. Ⓒ Instagram