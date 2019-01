Derde zege op een rij voor machtige De Jong

De 23-jarige Friezin kwam in de laatste race uit tegen Francesca Lollobrigida, de nummer twee in het klassement, en had geen kind aan de Italiaanse: 1.57,03 om 1.57,99.

Martina Sablikova (1.58,07) versloeg Ireen Wüst (1.58,80) in de voorlaatste rit in een rechtstreeks duel en tikte op die manier de regerend kampioene van het voorlopige podium.

Op de afsluitende vijf kilometer mag De Jong 12 seconden prijsgeven op Lollobrigida en 21 seconden op Sablikova.

De Jong kan met een zege op de vijf kilometer de eerste Nederlandse ooit worden die alle vier de afstanden wint tijdens een EK allround.

