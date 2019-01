Goed nieuws voor Van Bronckhorst

Ridgeciano Haps (rechts) kan eindelijk weer minuten maken. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ridgeciano Haps maakt zaterdag zijn rentree bij Feyenoord. De vleugelverdediger staat in de basis bij de Rotterdammers in de oefenwedstrijd tegen Karlsruher HC in het Spaanse Marbella.