Hattrick voor Verbij op EK sprint

Verbij zette een tijd van 34,93 neer en hield Havard Lorentzen (35,10) knap achter zich. Het was zijn derde zege op een rij, later op de zaterdag wordt de vierde en laatste afstand (1000 meter) verreden.

Kjeld Nuis toonde met een tijd van 35,41 veerkracht na een voor hem dramatisch verlopen openingsdag. De olympisch kampioen van Pyeongchang werd vrijdag op de 1000 meter gediskwalificeerd en kon daardoor fluiten naar een podiumplaats.

Nuis kwam in de eerste bocht met zijn schaats over de rode lijn, waardoor zijn tijd van 1.08,38 - die normaliter goed was geweest voor een baanrecord - niet telde. Verbij ging dankzij een tijd van 1.08,97 uiteindelijk met het record en de afstandzege aan de haal.

Kjeld Nuis werd vrijdag gediskwalificeerd op de 1000 meter. Ⓒ ANP