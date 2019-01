Nuis vindt diskwalificatie nog steeds onterecht

De schaatser van Jumbo-Vismo belandde tijdens de eerste 1000 meter met zijn schaats buiten de wedstrijdbaan, tikte twee blokjes aan en zag de jury na afloop een streep door zijn baanrecord zetten.

Aanvankelijk was er nog onduidelijkheid, maar een foto in De Telegraaf/Telesport liet zaterdag geen ruimte voor twijfel. Toch bleef Nuis na zijn tweede 500 meter bij zijn standpunt. Hij is van mening dat er mogelijk sprake is van een vertekend beeld. „Dat kan. Maar dan moet je over brekingsindexen gaan praten en het moment van de foto. Daar heb ik geen zin in. Naar mijn idee heb ik mijn lijn gevolgd en dat was in de wedstrijdbaan.”

Nog steeds had Nuis flink de pest in zijn lijf, zo bleek in gesprek met de NOS. „Ik baal als een stekker. Ik heb tijdens mijn race niks gemerkt. Je moet in de wedstrijdbaan rijden en naar mijn idee deed ik dat. En toch ging er zomaar een streep door een heel mooi toernooi. Want ik lag er goed voor. Het is gewoon heel jammer dat ik na zo’n rit, met een tijd die bijna een seconde sneller was dan het baanrecord van Shani Davis, niet meer meedoe om de Europese titel.”

Nuis baalde vooral van de gang van zaken. „Ik vond het heel erg jammer dat de jury me na afloop niet heeft laten zien waarom ik werd gediskwalificeerd. Daar waren ze niet toe verplicht, zeiden ze.”

Nuis ging daarom direct na de rit flink tekeer tegen een jurylid. „Ik stond daar met hartslag 180. En toen kwam er iemand naar me toe en die zei: ‘Kjeld. Even dat je het weet. Je bent gediskwalificeerd. Doei.’ Daarna liep hij weg, terwijl ik voor de rest dus van niets wist. Hij wilde me de beelden ook niet laten zien, daar was hij niet toe verplicht, zei hij. ”

„Toen hij wegliep, heb ik hem vastgepakt. Daar baal ik van. Maar ik wilde gewoon mijn verhaal afmaken. Dat is de sporter die in het heetst van de strijd verhaal wil halen. Dat lijkt me niet meer dan logisch. Ik heb hem wel sorry gezegd voor mijn emoties en dat snapte hij. Nogmaals dat was een sporter met passie, emotie en een veel te hoge hartslag.”

