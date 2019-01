Boëtius droomt van Oranje: ’Hij heeft nog niet gebeld’

Boëtius begon het seizoen nog bij Feyenoord, maar succesvol was het niet. Hij speelde twee kwalificatiewedstrijden voor de Europa League tegen het Slowaakse Trencin, waar Feyenoord zichzelf blameerde en liet uitschakelen (4-0 en 1-1).

In de Eredivisie speelde Boëtius dit seizoen slechts één duel, tegen De Graafschap. Daarin pakte hij een gele kaart, klapte vervolgens cynisch aan het adres van de scheidsrechter en kreeg direct een tweede gele prent te zien. Feyenoord eindigde dat duel met negen man en verloor met 2-0.

Bundesliga

Boëtius hield het voor gezien en vertrok naar de Bundesliga. Bij Mainz 05 heeft de oud-Feyenoorder zich inmiddels in de basis geknokt. „Het kostte mij ongeveer een maand om mij aan te passen. De trainer gaf mij ook de tijd om te wennen aan het fysieke spel. Het gaat hier 90 minuten lang op en neer, in Nederland is dat niet het geval”, zegt Boëtius tegen het Duitse BILD.

Oranje

Gemiddeld loopt de éénvoudig Oranje-international zo’n twaalf kilometer per wedstrijd, het hoogste gemiddelde van de gehele Mainz-voorhoede. Door hard te werken hoopt de 24-jarige aanvaller zich weer in de kijker te spelen van de bondscoach. „Ronald Koeman was mijn trainer bij Feyenoord, hij liet mij debuteren tegen Ajax. Tot nu toe heeft hij mij nog niet gebeld”, zegt Boëtius, die in zestien optredens voor Mainz één keer scoorde en twee assissts afleverde.

Boëtius: „Voor nu focus ik mij op Mainz. Ik denk dat wij het nog veel beter kunnen doen.” De Bundesliga gaat volgende week weer van start. Mainz, dat op de twaalfde plaats staat, begint zijn eerste wedstrijd van 2019 uit tegen Stuttgart.

