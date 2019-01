De Jong in tranen: ’Wat komt dit hard binnen’

„Ik ben heel emotioneel”, stamelde De Jong nadat ze van de hoogste trede van het podium was afgeklommen tegenover de NOS. „Hier droom je als klein meisje van. Ik had zoveel zenuwen en beleefde de 5000 meter zo anders. Normaal kun je altijd jagen, nu werd er op je gejaagd”, zei de vrouw die na Atje Keulen-Deelstra, Tonny de Jong en Ireen Wüst de vierde Nederlandse ooit is die zich Europees kampioene allround mag noemen.

„Toen ik over de finish kwam, besefte ik nog niet direct wat ik had gedaan. Nu wel. Poeh, wat komt dit hard binnen. Normaal huilt mijn moeder altijd, maar nu ben ik degene die huilt. Ik ben hier echt zo ontzettend blij mee.”

Zenuwen

De Jong had op de afsluitende 5000 meter genoeg aan een tweede plaats (7.13,73), nadat ze op de drie eerdere afstanden had gezegevierd. „Dit is mijn vierde of vijfde allroundtoernooi en ik blijf altijd wel redelijk koel. Maar ik ben blij dat de dag van vandaag er op zit zeg. Ik zat met zenuwen tot hier”, zei de rijdster uit de ploeg van Jumbo-visma, terwijl ze naar haar voorhoofd wees.

Martina Sablikova, De Jongs concurrente voor het goud, moest op de afsluitende afstand een achterstand van 21 seconden goed maken om de titel te kunnen veroveren. „Een groot gat, maar Sablikova probeerde het wel”, merkte De Jong. „Maar toen ik haar over de finish zag komen, kwam ik uit de laatste bocht. Toen wist ik dat ik dichtbij genoeg zat voor de titel. Ik geloof het nog steeds niet, maar ik ben er ontzettend blij mee.”

