Biljartster Klompenhouwer geridderd

De 36-jarige Nijkerkse biljartster krijgt de onderscheiding - in de Orde van Oranje Nassau - voor haar prestaties in de biljartsport. De plechtige uitreiking werd bijgewoond door talrijke bestuurders, waaronder Andre Bolhuis, de scheidende voorzitter van het NOC*NSF.

Klompenhouwer werd eind vorig jaar in Turkije voor de derde keer wereldkampioen driebanden bij de vrouwen en heeft inmiddels ook zes Europese titels op haar naam staan. Op nationaal niveau staat ze eenzaam aan de top en laat de concurrentie straatlengten achter haar.

Met elf nationale titels op zak is zij onbetwist de koningin van het vaderlandse driebanden en de enige vrouw die in het wereldbekercircuit de knock-outfase wist te bereiken. De Masters 2019 zijn voor haar verleden tijd, want haar laatste partij tegen Dave Christiani verloor ze met minimaal verschil 40-39.