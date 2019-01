Verbij prolongeert titel op EK sprint

De 24-jarige schaatser uit Leiderdorp eindigde zaterdagmiddag als tweede op de tweede 1000 meter en dat was ruim voldoende voor zijn tweede titel op rij.

Verbij had eerder al beide 500 meters en de eerste 1000 meter op zijn naam geschreven. Bij die laatste afstand werd hij wel geholpen omdat Kjeld Nuis uit de uitslag werd geschrapt. omdat hij in aanraking met een blokje was gekomen.

Twee jaar geleden in Heerenveen was Verbij ook al de beste op het EK sprint. In Thialf hield hij Nuis en de Duitser Nico Ihle achter zich.