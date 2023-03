Van Duijvenbode en Noppert naar achtste finales European Darts Open

Van Duijvenbode was in zijn partij met 6-3 te sterk voor Ted Evetts, terwijl Noppert zijn toernooi een vervolg gaf door Chris Dobey met 6-2 te verslaan. In de achtste finales neemt Van Duijvenbode het op tegen Ross Smith, waar Noppert een confrontatie wacht met Dave Chisnall.

Van Barneveld - Van Gerwen

Later op de zaterdag schaart nog een Nederlander zich bij de laatste zestien van het toernooi. Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen nemen het in de vijfde partij van de avondsessie tegen elkaar op. Zondagmiddag worden dan de achtste finales van de European Darts Open afgewerkt.

Vrijdag werden Maik Kuivenhoven, Geert Nentjes, Jurjen van der Velde en Jermaine Wattimena al uitgeschakeld in Leverkusen.