Feyenoord met Van Persie en Haps langs Karlsruher

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst zette de Duitse club met 4-2 opzij. Op vrijdag verloor de Rotterdamse club nog met 2-1 van de huidige Duitse koploper Borussia Dortmund.

Robin van Persie ontbrak tegen Borussia, maar stond tegen Karlsruher in de basis. De spits opende al vroeg de score. Luis Sinisterra maakte er snel 2-0 van. Karlsruher SC, dat uitkomt in de derde Bundesliga, kwam terug in de wedstrijd via spits Marvin Pourié. Van Persie bracht vervolgens de marge weer op twee doelpunten: 3-1. Vlak voor rust vonden de Duitsers weer de aansluiting door een treffer van Burak Camoglu.

Na rust viel er nog één doelpunt voor Feyenoord. Mo El Hankouri benutte een strafschop en zette de eindstand op 4-2.

Bij Feyenoord maakt Ridgeciano Haps zijn rentree na lang blessureleed. Hij speelde zijn eerste minuten van dit seizoen en mocht de hele eerste helft meedoen.

