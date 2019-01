Verbij: ’Hard gestreden en mooi geschaatst’

„Ik heb er hard voor gestreden”, zei de man uit Leiderdorp na afloop van de tweede 1000 meter tegenover de NOS. „Ik wilde gewoon een strakke laatste race rijden, zonder teveel risico te nemen. Mooi schaatsen en een prima tijd klokken. Dat heb ik gedaan”, aldus Verbij, die in 1.08,88 achter Thomas Krol als tweede eindigde op de tweede 1000 meter.

Bekijk ook: Verbij prolongeert titel op EK sprint

„Met het baanrecord (dat Krol vlak voor hem had gereden, red.) was ik niet bezig. Het enige wat ik wilde, was die titel binnen halen. Gewoon een 6 of een 7 rijden en daarmee het Europees kampioenschap winnen”, zei de sprinter van Team Reggeborgh, die ook twee jaar geleden in Heerenveen al het toernooi op zijn naam schreef.

Extra dimensie

Dat Verbij daarbij drie van de vier afstanden won, geeft het kampioenschap voor hem wel een extra dimensie. „Daar ben ik heel blij mee, de NK afstanden was niet helemaal mijn toernooi, dus het is extra mooi dat ik dan deze vierkamp win.”

Bekijk ook: Programma EK allround en sprint