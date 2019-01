Schulting via sublieme actie naar goud op 1500 meter

De olympisch kampioene op de 1000 meter plaatste zich in Dordrecht zonder veel moeite voor de finale, waar ze Elise Christie klopte in de strijd om het goud. Met nog anderhalve ronde te gaan plaatste Schulting een schitterende versnelling en reed zo naar de eerste plaats. Het brons was voor de Russin Sofia Prosvirnova.

De Friezin droeg haar titel op aan de onfortuinlijke Sjinkie Knegt, die met brandwonden over zijn hele lichaam in het ziekenhuis ligt.