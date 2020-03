Ferrari-gate blijft gemoederen bezighouden

Op de donderdag voor de Grand Prix van Australië vond er in de hospitality-ruimte van Red Bull Racing topoverleg plaats tussen de teambazen Christian Horner (Red Bull), Toto Wolff (Mercedes), Andreas Seidl (McLaren), Otmar Szafnauer (Racing Point) en Cyril Abiteboul (Renault). Claire Williams (Williams) en Franz Tost (Alpha Tauri) ontbraken tijdens het overleg, maar werden vertegenwoordigd door respectievelijk Wolff en Horner.

De zeven teams zijn allesbehalve blij met de gang van zaken rond het onderzoek naar de motor van Ferrari, dat in 2019 dankzij een foefje met de brandstoftoevoer een loopje zou hebben genomen met de regels. Met een geheime schikking tussen het Italiaanse topteam en autosportfederatie FIA namen de teams geen genoegen. Naar aanleiding van dat statement verweerde FIA-voorzitter Jean Todt zich, maar ook dat zal de ’tegenstanders’ niet bepaald tevreden hebben gestemd.

Todt zou in een brief, in handen van de Daily Mail, hebben toegegeven dat hij de beslissing heeft genomen om een geheime regeling overeen te komen. Todt was in het verleden werkzaam bij Ferrari. Zijn zoon is de manager van Charles Leclerc. Dat riekt al snel naar belangenverstrengeling, zeker omdat de FIA naar aanleiding van de vragen van teams al stelde niet geheel tevreden te zijn met het verweer van Ferrari, maar de zaak door de complexiteit ervan toch maar te laten varen.

Todt zou in de brief hard hebben uitgehaald naar de teams, die de integriteit van de FIA in twijfel trekken. De zeven niet aan Ferrari gelieerde teams beraden zich op vervolgstappen en zijn derhalve weer aan zet.