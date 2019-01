Stam benut alle tijd voor Feyenoord

Sinds zijn entree op 3 januari werd elke dag het gaspedaal ingedrukt in het Spaanse Mijas. Bij terugkomst afgelopen woensdag kreeg de selectie vrijaf, donderdag werd er alweer getraind en gisteren werd in Leverkusen geoefend tegen het Bayer van Peter Bosz (3-1). Vandaag (zaterdag, red.) trainde PEC opnieuw, morgen is er een vrije dag. „Maandag gaan we gelijk weer door”, zegt Stam, die zijn spelers kan bijbrengen wat hij gewend is uit een carrière in de internationale top, maar waar zij nog niet altijd weet van hebben.

Bekijk ook: Stam met PEC onderuit bij Bosz

Belasting

„De momenten die we trainen, hebben we gewoon nodig voor bepaalde dingen. En al kan het een keer niet kan vanwege de belasting, dan kun je via beelden en dergelijke altijd nog dingen laten zien. Dat pakken de jongens redelijk snel op. Het is afwachten hoe het in de Nederlandse competitie gaat ten opzichte van déze ploeg (Bayer Leverkusen, red.), als je het tempo ziet van de tegenstander. Hopelijk kunnen we dan zelf nog meer doen.”

Bereidwilligheid

Want een paar kansen kreeg PEC wel, in de beginfase. De eretreffer van invaller Stanley Elbers vlak voor tijd gaf net dat beetje extra vertrouwen. De spelers van PEC hebben plezier, zien Stam echt als ’de baas’, maar wel eentje die toegankelijk is en bereid ze met alles te helpen. Ondanks de geringe tijd die Stam tot nu toe met zijn ploeg heeft doorgebracht (in Spanje werd 1-1 gespeeld tegen FC Nürnberg), toonde het tegen Bayer Leverkusen wel al een ander gezicht. De bereidwilligheid straalt er weer van af, de ploeg ’staat’ een stuk compacter.

Stam gaf bij zijn prestatie al aan te hopen dat zijn ploeg tegen Feyenoord al zo ver zal zijn om het ze moeilijk te maken. Bij PEC hebben ze het gevoel daarin langzaam op de goede weg te komen.