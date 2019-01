Liverpool doorbreekt slechte reeks in Nederlands getint duel

Liverpool verloor in de competitie van de grote rivaal Manchester City (2-1) en kon zich een paar dagen later niet revancheren tijdens het verloren FA Cup-duel (2-1) met Wolverhampton Wanderers. Lichtpuntje tijdens de bekerwedstrijd was het debuut van het 16-jarige Nederlandse talent Ki-Jana Hoever.

Nederlands getint

Het duel tussen Brighton en Liverpool had een Nederlands tintje. Bij de Reds begonnen Virgil van Dijk, die zichzelf de Premier Leauge-speler van de maand december mag noemen en is opgenomen in het UEFA-team van 2018, en Georginio Wijnaldum in de basis. Bij de tegenstander waren het Davy Pröpper en Jürgen Locadio die aan de aftrap stonden.

Davy Pröpper (r) volgde in 2015 Georginio Wijnaldum op bij PSV. Ⓒ Action Images via Reuters

Van de laatste zeven thuisduels verloor Brighton slechts één keer. Medio december was Chelsea met 2-1 te sterk. De thuisploeg is in het eigen AMEX, zoals de thuishaven van Brighton wordt genoemd, moeilijk te verschalken. De ploegen gingen met een tussenstand van 0-0 de kleedkamers in.

Salah

Het eerste doelpunt viel aan het begin van de tweede helft. Mohamed Salah ging op de solotour en dribbelde het strafschopgebied in. De Egyptenaar werd vervolgens naar de grond getrokken waarna de scheidsrechter onverbiddelijk naar de stip wees. De Afrikaans voetballer van het jaar nam zelf het initiatief en schoot vanaf elf meter raak.

De ploeg van trainer Jürgen Klopp kwam niet meer in de problemen en schreef voor de achtiende keer dit competitieseizoen drie punten bij. Daarmee pakt de koploper van de Premier League weer zeven punten voorsprong Manchester City, dat als nummer 2 van de ranglijst maandagavond pas in actie komt. De Citizens nemen het dan in eigen huis op tegen Wolverhampton.

