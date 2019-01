Schaker Giri start met nederlaag

Giri moest zich na 26 zetten al gewonnen geven. Hij speelde vorig jaar nog de finale van het prestigieuze toernooi in Wijk aan Zee. Wereldkampioen Magnus Carlsen was toen in een tiebreak te sterk.

Carlsen is zijn jacht op de zevende eindzege gestart met een remise. Hij wist met de zwarte stukken het verschil niet te maken tegen de Chinees Ding Liren.

Jorden van Foreest beleefde net als Giri een valse start. De tweede Nederlander in de A-groep verloor met wit van wereldtopper Viswanathan Anand uit India.