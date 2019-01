Schulting: ’Een goed teken voor ons en voor Sjinkie’

„Toen ik bij Jeroen (Otter, bondscoach, red.) kwam, zeiden we tegen elkaar: ’Deze is voor Sjinkie.’ Dat schoot direct door mijn hoofd toen ik bij Jeroen kwam”, vertelde de 21-jarige Schulting in Dordrecht.

De Friezin heeft af en toe contact met Knegt, die in een ziekenhuis in Groningen ligt. Afgelopen donderdag liep de Europees kampioen van vorig jaar zware brandwonden op toen hij in zijn huis in Bantega een kachel wilde aanmaken.

Appcontact

„Ik heb gisteren (vrijdag) even kort appcontact gehad met Sjinkie. Hij stuurde mij een berichtje: ’Hoe is het gegaan topper?’ Toen hebben we even een kort gesprek gehad. Dat geeft een goed gevoel”, liet Schulting weten.

De topfavoriete voor goud in het allroundklassement heeft een bijzondere band met Knegt. „Ik vind het fijn dat hij zijn telefoon weer in zijn handen heeft. Dat is een goed teken, voor ons en voor Sjinkie. Sjinkie is mijn maatje. Het is heel vet dat ik hier mijn eerste goud op een EK heb gepakt. Dit is extra mooi.”

Schulting wil allroundtitel

Schulting richt zich zondag helemaal op de allroundtitel. „Ik wil morgen weer goud pakken op een individuele afstand (1000 meter, red.), maar het gaat om de allroundtitel.”

Schulting zegevierde zaterdag op de 1500 meter en liep op de 500 meter het podium net mis. In de laatste bocht wilde ze een inhaalactie plaatsen, maar die mislukte. Daardoor raakte ze haar balans kwijt en kwam niet verder dan de vierde plek. Nederland veroverde wel een medaille. Het brons was er voor Lara van Ruijven.

