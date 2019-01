Nadal: ’Juiste beslissing van Murray’

De 31-jarige Schot gaf vrijdag in een emotionele persconferentie aan dat hij zeer waarschijnlijk na de Australian Open stopt met tennissen. „Als je op het tennisveld staat zonder duidelijk doel omdat je je niet goed kan voortbewegen en met pijn loopt, dan wordt het tijd voor een beslissing”, aldus Nadal tegen de BBC. „Het is een groot verlies voor de tennissport.”

De Spanjaard (32) kan erover meepraten, want de laatste jaren kan hij een boek schrijven over zijn knie- en polsproblemen. Maar op het punt om te stoppen, kwam hij nooit. „Ik had altijd het gevoel dat ik beter zou worden. Maar er zijn altijd periodes waarin je het niet meer ziet zitten. En dat is moeilijk.”

Juiste keuze

Hij vervolgt: „Het is vooral mentaal zwaar. Dan heb je dat weer en dan weer wat anders. Andy is al lang bezig om terug te komen. Als hij denkt dat de blessure niet beter gaat worden, dan is wellicht de juiste keuze om te stoppen.”

Murray en Nadal speelden als junioren al tegen elkaar. „We hebben momenten in de jeugd gedeeld, maar ook in de allergrootste stadions. Dat zijn dingen die je nooit vergeet. Daarom gun ik hem het allerbeste, we zullen hem missen. Maar we zijn ook geen 20 meer. Langzaamaan neemt onze generatie afscheid, dat hoort er ook bij.”

