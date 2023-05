Ajax en AZ veroordeeld tot gevecht om derde plaats na gelijkspel in topper

De kersverse bekerwinnaar heeft vijf punten voorsprong op Ajax en zeven op AZ. De Alkmaarders zullen de komende dagen de focus verleggen naar de Conference League, waarin het donderdag in Londen in de halve finale West Ham United treft.

Rentree Kudus

Ajax zag de van blessures herstelde Mohammed Kudus en Devyne Rensch terugkeren in de Noord-Hollandse derby. Kudus, tegen AZ de vervanger van Steven Berghuis, lag er vier weken uit met een hamstringblessure. Rensch kampte met een bovenbeenblessure. Op het middenveld kreeg Kenneth Taylor de voorkeur boven Florian Grillitsch. Bij AZ was Vangelis Pavlidis weer fit, zijn rentree ging ten koste van Mayckel Lahdo.

De thuisclub ondernam na vier minuten de eerste doelpoging, nadat het daarvoor nog geen enkele keer de middenlijn had gepasseerd: Steven Bergwijn legde de bal vanaf links op het hoofd van Brian Brobbey, maar de kopbal van de spits miste kracht. De tweede Ajax-kans, een schot van Kudus, ging voorlangs. Tussendoor testte AZ-aanvaller Jens Odgaard de reflexen van Geronimo Rulli.

Ajax-target Reijnders

De beste kansen van de openingsfase volgden na een stief kwartier. De eerste was voor de gasten, nadat rechtsback Yuki Sugawara met een ragfijne pass Tijjani Reijnders vrij voor Rulli zette. De spelmaker die in de belangstelling staat van de Amsterdammers, nam de bal niet perfect aan en stuitte op de Argentijn. Niet veel later ging Steven Bergwijn op avontuur om de bal loeihard op de binnenkant van de paal te schieten. Pech voor Ajax.

Makkelie deelt geel uit. Ⓒ ProShots.

De wedstrijd leverde vervolgens een minuut of twintig geen enkele kans op, totdat Dusan Tadic links in het Alkmaarse strafschopgebied wat gelukkig in balbezit kwam. Twee Ajacieden, Brobbey en Kudus, stonden vrij bij de tweede paal, maar de matige voorzet van de Serviër was te hoog.

Houten Bergwijn

Nog voor rust vond de eerste wissel plaats: Mayckel Lahdo kwam voor Odgaard, die weer last bleek te hebben van zijn rechtervoet. Lahdo zag de geheel vrijstaande Brobbey een enorme kans missen. Zijn slappe schot werd gekeerd door Mathew Ryan, waarna Bergwijn de rebound kiezelhard op de lat prikte, zijn tweede schot op het houtwerk.

Ajax was vlak na de hervatting dichtbij de openingstreffer. Een vrije trap van Tadic werd door collega-captain Jordy Clasie van richting veranderd, zette Ryan op het verkeerde been maar de bal zeilde over. Het was de voorbode van een zwakke tweede helft die o zo vaak de ogen pijnigde.

Lahdo

Mogelijkheden waren er genoeg om tot grote kansen te komen, maar de spelers van beide clubs waren uitermate slordig in de eindfase. En als ze een aardige mogelijkheid kregen, zoals Ajax-middenvelder Kenneth Taylor en Bergwijn, miste de bal iedere richting. De eerste doelpoging van Lahdo mocht er een kwartier voor tijd overigens wel zijn, maar de flankenspeler van AZ trof de binnenkant van de linkerkant paal, nadat hij Rulli met een schot in de korte hoek verraste.

Heitinga bracht in de slotfase Jorge Sanchez en Francisco Conceiçao, terwijl Pascal Jansen met Mexx Meerdink en Djordje Mihailovic twee verse aanvallend ingestelde krachten inbracht. Opnieuw Bergwijn was dichtbij een treffer, maar zijn door Sam Beukema gekraakte schot fladderde naast het doel. Sugawara kreeg nog de kans op de 0-1, maar zijn vrije trap uit kansrijke positie trof het hoofd van Tadic. Dat was zo’n beetje de beste actie van de Amsterdamse aanvoerder. Voor de eerste keer in de historie wist Ajax in één seizoen niet te winnen van AZ, Feyenoord en PSV.