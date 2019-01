Ajax laat trainer vertrekken

De trainer van het vrouwenelftal van de Amsterdammers had een aflopend contract. „Het waren zeven prachtige jaren, maar aan al het mooie komt een einde en het is tijd om mijn horizon te verbreden”, meldt hij middels een persbericht.

„Ik ben trots op de prijzen die ik met het team heb gewonnen, want dat is het mooiste dat er is. En ik zal er alles aan doen om daar ook de laatste maanden van dit seizoen voor te gaan.”

In 2012 begon Nihom als assistent bij de nieuwe vrouwentak van Ajax en in 2017 werd hij hoofdtrainer. Bij Ajax maakte hij twee kampioenschappen en drie bekerwinsten mee. Met Nihom als hoofdtrainer reikte Ajax tot de achtste finales van de Champions League.